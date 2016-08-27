Колишньому в.о. ректора НАУ оголосили підозру: "світить" до 12 років тюрми

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Як зазначається, підозру також оголошено посереднику хабарника – адвокату.

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«27 серпня затриманим т.в.о. ректора НАУ та посереднику (адвокату) повідомлено про підозру за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, у випадку визнання судом винуватості даним особам загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна, а також позбавлення права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня під час отримання хабара в розмірі 170 тис. євро затриманий т.в.о. ректора Національного авіаційного університету.

Згодом Міністерство освіти і науки звільнило Володимира Харченка від виконання обов’язків ректора.