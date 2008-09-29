Росія дасть $17 мільйонів на виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС

Росія надасть 17 млн. доларів на виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Про це заявив сьогодні голова держкорпорації "Росатом" Сергій КИРІЄНКО на 52-й генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляє російський телеканал "Вести".

"Росія має намір сприяти Україні в підвищенні безпеки майданчика Чорнобильської АЕС, прискоренні початку виведення об`єкту з експлуатації», - сказав С.КИРІЄНКО.

Він підкреслив, що РФ надасть на ці цілі 17 млн. дол. на Рахунок ядерної безпеки й до Чорнобильського фонду "Укриття".

Як відомо, вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався 26 квітня 1986 року. Було зруйновано реакторну зона енергоблоку. Активна стадія аварії тривала 10 діб, впродовж всього цього періоду відбувалися радіоактивні викиди. За межі реактора блоку було викинуто близько 6 тонн ядерного палива. Викиди припинилися тільки після спорудження в листопаді 1986 року тимчасового перекриття - бетонного саркофага. Уцілілі три енергоблоки Чорнобильської АЕС продовжували функціонувати. Їх було зупинено тільки в грудні 2000 року. Наслідки руйнування ядерного реактора усували ліквідатори з усіх 15 республік колишнього СРСР.

Як повідомляв УНІАН, у червні ц.р. Кабінет міністрів схвалив Загальнодержавну програму зняття з експлуатації ЧАЕС і перетворення об`єкту „Укриття” в екологічно безпечну систему. Процес зняття ЧАЕС із експлуатації досить тривалий, і проходитиме впродовж декількох десятиліть, а запропонована МНС Загальнодержавна програма визначає основні його етапи й необхідні заходи на найближчі 5 років. Виконання першочергових заходів забезпечить припинення експлуатації блоків (підготовчий етап до зняття з експлуатації) - етап, під час якого буде здійснено вилучення ядерного палива з блоків і переміщення його в сховище відпрацьованого ядерного палива, і побудований безпечний конфайнмент об`єкту “Укриття”.

Прийняття цього Закону вирішить і проблеми розвитку міста Славутич, в якому проживають працівники ЧАЕС, а також об’єктів інфраструктури, що створюється для забезпечення зняття її з експлуатації. Зокрема, передбачається закінчення незавершеного будівництва готельно-офісного комплексу міста та житлового будівництва, подальший розвиток міської інфраструктури. Реалізація Програми передбачає покращення умов для збереження кваліфікованих кадрів ЧАЕС, створення нових робочих місць у Славутичі для працевлаштування персоналу, що вивільняється, забезпечення соціальних виплат і гарантій працівникам атомної станції.

До розташованих на промисловому майданчику ЧАЕС ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, що підлягатимуть зняттю з експлуатації, належать: перший, другий та третій блоки (головні корпуси); перше сховище відпрацьованого ядерного палива на основі технології “мокрого” зберігання; тимчасові сховища рідких і твердих радіоактивних відходів.

Зняттю з експлуатації підлягають також інші об’єкти загальностанційного призначення: допоміжні, електротехнічні, гідротехнічні споруди, ставок-охолоджувач. На промисловому майданчику ЧАЕС знаходиться 4-й зруйнований енергоблок (об’єкт “Укриття”), який за статусом є ядернонебезпечним об’єктом і тимчасовим сховищем неорганізованих радіоактивних відходів. Заходи, що здійснюються на об’єкті “Укриття”, кваліфікуються як перетворення його на екологічно безпечну систему.