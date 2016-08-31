"Космічна перемога": українці виграли чемпіонат світу з ракетомодельного спорту (фото)
10:26, 31 серпня 2016Суспільство
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Команда України перемогла на чемпіонаті світу з ракетомодельного спорту, який проходив у Львові.
Збірна України виграла чемпіонат світу з ракетомодельного спорту / facebook.com/frms.ua
Про це повідомляє заступник глави Мінекономрозвитку Максим Нефьодов.
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"Космічна перемога - наша команда виграла чемпіонат світу з ракетомодельного спорту. На другому місці болгари, потім США. Це справді круте інтелектуальне досягнення", - написав заступник міністра.
Змагання, в яких брали участь 19 країн світу, проходили у Львові.
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