"Космічна перемога": українці виграли чемпіонат світу з ракетомодельного спорту (фото)

10:26, 31 серпня 2016
Суспільство
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Команда України перемогла на чемпіонаті світу з ракетомодельного спорту, який проходив у Львові.

Збірна України виграла чемпіонат світу з ракетомодельного спорту / facebook.com/frms.ua

Про це повідомляє заступник глави Мінекономрозвитку Максим Нефьодов.

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"Космічна перемога - наша команда виграла чемпіонат світу з ракетомодельного спорту. На другому місці болгари, потім США. Це справді круте інтелектуальне досягнення", - написав заступник міністра.

Змагання, в яких брали участь 19 країн світу, проходили у Львові.

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