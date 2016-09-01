Суд заарештував посадовця філії "Укрзалізниці" у справі про розкрадання більш ніж 13 мільйонів гривень

Як повідомляє прес-служба НАБУ, суд призначив заставу у сумі 1 мільйон 15 тисяч гривень.

Суд прийняв рішення, розглянувши клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Організатор схеми заволодіння коштами ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (на даний час філія «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця») був затриманий цього тижня у Львові.

Дана особа підозрюється в тому, що з 2014 до початку 2016 року, використовуючи підконтрольні суб’єкти господарювання, зареєстровані у Львівській області та м. Львів (одночасно у 2015 році будучи службовою особою держпідприємства), при здійсненні закупівель за завищеними цінами заволоділа державними коштами на суму 13,65 млн грн.

Досудове розслідування триває.