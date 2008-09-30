До Умані на Рош-Га-Шана прибуло понад 20 тисяч хасидів

Майже 500 працівників органів і підрозділів внутрішніх справ забезпечують охорону громадського порядку в Умані під час святкування паломниками-хасидами Нового року.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Як зазначають правоохоронці, на могилі цадика Нахмана та у приміщенні синагоги м. Умань 29-30 вересня відбуваються щорічні культові відправлення з нагоди святкування днів Рош-Га-Шана (Новий рік за іудейським календарем). Напередодні свята до України прибуло понад 20 тис. прибічників течії брацлавських хасидів з багатьох країн світу.

Наразі в місцях проведення заходів функціонують 7 тимчасових дільниць з охорони громадського порядку. Визначено необхідну кількість маршрутів постів патрулювання, пунктів візової підтримки, груп вибухотехніків зі службовими собаками тощо. На випадок виникнення непередбачених обставин створено мобільні резерви з числа працівників місцевих підрозділів міліції.

Рух транспортних засобів, що належить місцевим жителям, та проходження громадян, які проживають в районі перебування та проживання паломників-хасидів, здійснюється без обмежень при наявності відповідних документів, зазначають в ДЗГ.

Також забезпечено жорстку систему перепускного режиму до району компактного перебування паломників, а також в приміщення синагоги і на могилі цадика Нахмана, запроваджено системне обстеження зазначених місць з використанням службових собак та технічних засобів виявлення вибухових та інших небезпечних пристроїв.

З метою недопущення можливих надзвичайних подій в місцях масового проживання іноземців, згідно ст.11 п. 20 закону України „Про міліцію", працівниками міліції на період проведення культових заходів в м. Умані тимчасово обмежено доступ громадян до місць перебування паломників-хасидів.

Супроводження організованих групи іноземців до місць проведення культових заходів здійснюється посиленими нарядами Державної автомобільної інспекції. Організовано роботу груп технічної підтримки забезпечення безперебійного руху транспорту на автошляхах та безпосередньо в Умані.

Окрім цього, за даними ДЗГ, кожному іноземцеві, який прибув до Умані, надаються друкована пам’ятка, в якій роз’яснюються основи законодавства України, у тому числі щодо правового статусу іноземців, а також надаються корисні поради - як не стати об`єктом злочинних посягань.