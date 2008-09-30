Луценко: спецгрупа МВС розбереться, що коїться на Закарпатті

Найближчим часом Міністерство внутрішніх справ України відрядить до Закарпатської області спеціальну групу на чолі з начальником Департаменту боротьби з економічною злочинністю МВС України Леонідом СКАЛОЗУБОМ, яка перевірятиме законність виділення земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Ужгороді повідомив глава МВС України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Ми плануємо відпрацювати Закарпатську область з точки зору незаконного використання земель, оскільки мене надзвичайно турбує факт бездіяльності закарпатських підрозділів протидії економічній злочинності, які роками спокійно спостерігають за золотою земельною лихоманкою в області», - сказав він.

«Тому приїде спеціальна група на чолі з начальником Департаменту боротьби з економічною злочинністю МВС України, і відпрацюють всі «золотоносні» сільради так само, як було в Криму, одну за одною протягом найближчих 2-3 місяців. Результати будуть передані на розгляд прокуратури, причому – підкреслюю – це буде передавати МВС до Генеральної прокуратури», – зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.