Гройсман запевнив, що стипендії студентам не скасовуватимуть

Про це він написав у Facebook.

«Вкотре вражає те, що популісти готові перебрехати все, що тільки можна. Зі здивуванням дізнався, що деякі політики у деяких вузах сьогодні розповідали, що тепер ніби-то вже і стипендій не буде! Сьогодні ж 1 вересня, а не 1 квітня! Стипендії були, є і будуть. Причому навіть двох видів - академічні, які призначаються за успіхи у навчанні, і соціальні, які мають отримувати ті студенти, хто реально потребує державної підтримки. Ці стипендії будуть призначатись за чіткими критеріями», - наголосив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства освіти і науки, Мінфін надіслав головним розпорядникам бюджетних коштів інструктивного листа щодо підготовки запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік і проекту прогнозу державного бюджету на 2018-2019 роках. У рекомендаціях, які супроводжують лист, сказано про скорочення видатків на стипендії.

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Мінфін заявив, що на наступний бюджетний рік видатки на стипендії передбачені лише для учнів і студентів з числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", а також аспірантам і докторантам.

Пізніше у Міносвіти заявили, що нова раціональніша система виплати стипендій в Україні буде розроблена найближчим часом і має бути запроваджена з 1 січня 2017 року.