Олег Куваєв намалював ”Десять здохлих єнотів” (кадр з мульта)
17:01, 31 серпня 2006Суспільство
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Die Toten Hosen привели автора Масяні в анімацію
Відомий як автор Масяні, Олег Куваєв намалював пародію на кліп групи Die Toten Hosen - "Десять здохлих єнотів", повідомляється в ЖЖ Куваєва (samoleg). У зав`язці сюжету один єнот "товстий як барсук" запрошує на Різдво дев`ять єнотів.
Як зазначено на сайті Mult.ru, "мульт ні на що не натякає і є лише пародією на чудову роботу колективу з назвою Die Toten Hosen, але текст адаптований під наші реалії".
Перед переглядом пародії автор радить відновити в пам`яті оригінал, який хоч і в поганій якості, але зберігся на сайті YouTube. За словами Куваєва, цей кліп був одним з істотних поштовхів для нього, щоб зайнятися анімацією.
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