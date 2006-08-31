Олег Куваєв намалював ”Десять здохлих єнотів” (кадр з мульта)

Відомий як автор Масяні, Олег Куваєв намалював пародію на кліп групи Die Toten Hosen - "Десять здохлих єнотів", повідомляється в ЖЖ Куваєва (samoleg). У зав`язці сюжету один єнот "товстий як барсук" запрошує на Різдво дев`ять єнотів.

Як зазначено на сайті Mult.ru, "мульт ні на що не натякає і є лише пародією на чудову роботу колективу з назвою Die Toten Hosen, але текст адаптований під наші реалії".

Перед переглядом пародії автор радить відновити в пам`яті оригінал, який хоч і в поганій якості, але зберігся на сайті YouTube. За словами Куваєва, цей кліп був одним з істотних поштовхів для нього, щоб зайнятися анімацією.

Лента.ру