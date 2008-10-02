В найближчі два місяці металурги залишаться без замовлень

У найближчі два місяці прогнозується відсутність замовлень і велика недозавантаженість металургійних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив виконавчий директор Всеукраїнського об`єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу «Федерація металургів України» Сергій ПРИТОМАНОВ.

«Різке падіння цін на світових ринках призвело до того, що металургійні підприємства залишилися без замовлень. В Україні на сьогодні з 36 працюючих домен зупинено 17,і з них 4 - на плановий ремонт, інші – через відсутність замовлень. Зупинено половину мартенівських печей. Складські запаси вже перевищили місячний обсяг виробництва», - сказав С.ПРИТОМАНОВ.

«На найближчі два місяці ми бачимо відсутність замовлень і велику недозавантаженість виробництва», - підкреслив він.

Водночас, скорочення кадрів у металургійній галузі, за його словами, поки не прогнозується. «На сьогодні не стоїть питання скорочення кадрів, але досягти рівня заробітної плати, який був у липні, ще скоро не вдасться», - вважає С.ПРИТОМАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра промислової політики України Сергій ГРИЩЕНКО прогнозував, що ситуація з цінами на металопрокат може незабаром стабілізуватися.

За словами С.ГРИЩЕНКА, падіння попиту на світовому ринку металопрокату є сезонним явищем. Проте заступник міністра переконаний, що повернення до аномально високих цін на металопрокат, що спостерігалися з початку цього року, не буде.