”Ернесто” вдарить по США як ураган першої категорії

Тропічний шторм Ернесто може вдарити по американському узбережжю як ураган першої категорії. Про це РІА “Новости” повідомили в Центрі прогнозування ураганів у Майамі (штат Флорида) Національної гідрометеорологічної служби США.

"Наразі швидкість вітру, який супроводжує Ернесто, наближається до ураганної сили і становить 110 кілометрів на годину. Найближчим часом шторм посилиться і на узбережжя США він вийде, вже досягнувши ураганної сили", - повідомили в Центрі.

Для того, щоб стати найслабшим за п`ятибальною шкалою ураганом першої категорії, швидкість вітру Ернесто має перевищити 119 кілометрів на годину.

"Ернесто зараз за 285 кілометрів на південний захід від Вільмінгтона (штат Північна Кароліна) і за 145 кілометрів на південний схід від Чарльстону (штат Південна Кароліна). Вітер сили тропічного шторму розходиться від центру Ернесто на 140 кілометрів", - зазначає Центр.

Як передають місцеві ЗМІ, на американському атлантичному узбережжі вже відчувається прихід шторму - дме сильний вітер, на морі хвилі.

"Великі опади, до 30 сантиметрів, можуть спричинити в регіоні небезпечні для життя повені", - попереджають синоптики.

РІА "Новости"