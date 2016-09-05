У Києві біля будівлі "Інтера" активісти вимагають припинити роботу телеканалу

Як передає кореспондент УНІАН, активісти оголосили безстрокову акцію з вимогою закрити телеканал.

Деякі активісти стверджують, що приїхали з різних областей України.

Акція проходить спокійно. Учасники бойових дій згадують свій досвід війни на Донбасі з російськими окупаційними військами.

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Будівля, у якій розміщується телеканал, по периметру огороджена металевим парканом. Центральний вхід повністю перекрито. Водночас близько 20 співробітників Національної поліції в бронежилетах та із захисними касками у руках стоять з лівого боку будівлі, де розміщуються в'їзні ворота на територію телеканалу. Поліцейських можна помітити і на всій прилеглій до будівлі телеканалу території вздовж вулиці Дмитрівської.

Активісти на воротах повісили великий плакат з написом: «Інтер» - геть!». По периметру огорожі також активісти написали: «Інтер» - Убиває!», «Агентура Кремля» та «Інтер» - агенти Москви».

Всередині двору знаходиться приватна охорона телеканалу та принаймні десять бійців Національної гвардії. Також вони оточили себе захисним металевим дротом.

Організатори акції встановили аудіосистему, з якої лунають українські патріотичні пісні. Активісти стверджують, що впродовж дня до місця проведення акції повинні принести покришки.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в будівлі, де розташовується компанія "Національні інформаційні системи", яка виробляє телепрограми для каналу "Інтер", сталася пожежа через підпал. Підпалу передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини. Серед затриманих пікетників під стінами офісу телеканалу "Інтер" були колишні бійці 30-ї бригади ЗСУ.

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За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в будівлі було кілька загорянь. Внаслідок занесення стороннього джерела запалювання сталося загоряння на 1-му поверсі (на площі 10 кв. м) та на 2-му поверсі (на площі 20 кв. м). Через 20 хвилин після ліквідації пожежі внаслідок повторного занесення стороннього джерела запалювання сталося загоряння приміщення на 2-му поверсі на площі 60 кв. м.