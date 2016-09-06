Справжня мета діяльності духовного центру "Відродження": ексклюзив програми "Гроші"
00:28, 06 вересня 2016Суспільство
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У Києві набрала обертів нова релігійна організація – Духовний центр "Відродження".
"Гроші" дізнались, як секти та релігійні організації втручаються в політику / скріншот
У лавах братства не тільки пенсіонери, жебраки та невлаштовані люди – журналісти помітили на зібранні відомого політика Сергія Гусовського та заступника Голови Верховної Ради України Оксану Сироїд.
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"Гроші" провели моторошне розслідування і дізнались, як секти та релігійні організації втручаються в політику та маніпулюють свідомістю громадян.
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