Справжня мета діяльності духовного центру "Відродження": ексклюзив програми "Гроші"

У лавах братства не тільки пенсіонери, жебраки та невлаштовані люди – журналісти помітили на зібранні відомого політика Сергія Гусовського та заступника Голови Верховної Ради України Оксану Сироїд.

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"Гроші" провели моторошне розслідування і дізнались, як секти та релігійні організації втручаються в політику та маніпулюють свідомістю громадян.