В ЄС закликали до повного й незалежного розслідування подій довкола "Інтера"

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву у вівторок в Брюсселі зробила речник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Майя Косьянчич.

«В ЄС ми приділяємо пильну увагу всім випадкам насилля стосовно журналістів та засобів масової інформації. Ми закликаємо до повного і незалежного розслідування цього випадку», - зазначила вона.

Косьянчич також висловила переконання, що відповідальні за це не повинні залишатися без покарання.

«Заява, яка була зроблена президентом Порошенком із закликом до генерального прокурора розпочати розслідування цього інциденту – правильний крок у цьому напрямку. Важливо, щоб були використані всі доступні засоби, щоб гарантувати безпеку журналістів, включаючи кримінальне покарання для тих, хто погрожує чи використовує насилля проти журналістів та засобів масової інформації», - наголосила речниця.

Читайте такожДруга доба облоги: в "Інтері" назвали "критичною" ситуацію з блокуванням телецентру

За словами Косьянчич, вільні та незалежні засоби масової інформації є «надзвичайно важливими для функціонування будь-якого плюралістичної спільноти та демократії».

«Як заявила раніше представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, насилля ніколи не є прийнятною відповіддю на незгоду з редакційною політикою», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини.

Наразі біля головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській відбувається акція з блокування телеканалу, учасники якої вимагають припинити роботу телеканалу.