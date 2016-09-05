У посольстві США відреагували на підпал офісу "Інтера"

Про це йдеться у Twitter посольства США в Україні.

"Будь-який фізичний напад на ЗМІ є неприйнятним. Ми підтримуємо зусилля по розслідуванню підпалу "Інтера", уважно стежимо за його перебігом", - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вчора у приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26 (офіс компанії "Національні інформаційні системи", що виробляє програми "Новини", "Подробиці", "Подробиці тижня") сталася пожежа. Події передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в будівлі було кілька загорянь. Внаслідок занесення стороннього джерела запалювання розпочалася пожежа на 1-му поверсі (на площі 10 кв. м) та на 2-му поверсі (на площі 20 кв. м). Пожежу було ліквідовано о 16:51. О 17:09 внаслідок повторного занесення стороннього джерела запалювання розпочалася пожежа на 2-му поверсі на площі 60 кв. м. Пожежу було локалізовано о 17:33 та ліквідовано о 18:01.

Наразі біля головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській відбувається акція з блокування телеканалу, учасники підвезли до будівлі щонайменше 50 шин і обклали ними в'їзні ворота. Пізніше було встановлено сім наметів, очікувалося на прибуття вантажівки з піском у мішках для зведення барикади.

За словами координатора акції, бійця батальйону "Свята Марія" Олексія Сердюка, у акції бере участь близько сотні людей.