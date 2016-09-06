Друга доба облоги: в "Інтері" назвали "критичною" ситуацію з блокуванням телецентру

Про це повідомили у прес-службі групи.

Зазначається, що група журналістів "НТН" та працівники, що забезпечують ефір телеканалів, знову не змогли потрапити на свої робочі місця.

Читайте такожУ посольстві США відреагували на підпал офісу "Інтера"

"Це трапилось сьогодні о 7:15 ранку внаслідок того, що люди, які вже другу добу блокують головний телецентр "Інтер Медіа Груп" перегородили вхід на територію телецентру. Після того, як співробітники "Інтер Медіа Груп" пред’явили свої посвідчення і пояснили, що вони журналісти, їх все одно фізично не пустили на робочі місця", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі "ІМГ" заявили, що в діях осіб, які блокували доступ журналістів до своїх робочих місць, є пряме перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини.