Погода на вихідні

Завтра у західних областях та в південній частині України очікуються дощі, подекуди грози, вдень на Прикарпатті, Закарпатті та у Карпатах сильні дощі, на решті території переважно без опадів.

Вночі та вранці у східній частині місцями тумани. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°, на Волині та Львівщині 12-16°; на півдні Одещини та Криму вночі 14-17°, вдень 21-26°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

5-6 жовтня - хмарна погода з проясненнями. Часом дощі, 5 жовтня вночі у західних областях, 6 жовтня у південній частині місцями сильні дощ; у східних, а вдень 6 жовтня і у західних областях невеликий дощ. Вітер південно-східний, у західних та північних областях північно-східний, 5-10 м/с, вдень 5 жовтня у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, у західних, а 6 жовтня і у північних областях 5-10°; вдень 10-15° (у західних областях місцями 7-9°), 5 жовтня у південних, східних областях та в Криму 17-22°; на високогір`ї Карпат 5 жовтня вночі та вдень 3-8°, 6 жовтня вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

7- 8 жовтня - у східних областях, Криму та Приазов`ї часом дощі; на решті території 7 жовтня невеликі дощі (окрім південних, а вдень і західних областей), 8 жовтня без істотних опадів. Температура вночі 4-10° тепла, на узбережжі морів до 14°; вдень 13-19°.

У Києві у суботу - переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°.

5-6 жовтня - хмарна погода з проясненнями. Часом дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5 жовтня 8-13°, 6 жовтня 5-10°, вдень 10-15°.

7 жовтня - невеликий дощ, 8 - жовтня без істотних опадів. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 13-18°.

9-11 жовтня - без істотних опадів, 12-13 жовтня - часом дощі. Незначні коливання температури.