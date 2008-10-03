Долар може подорожчати до 5,35-5,45 гривень - експерт

Найближчим часом вартість долара США може підвищитися для населення до 5,35-5,45 грн.

Про це заявив у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН керівник інформаційно-аналітичного центру «Форекс клуб» Микола ІВЧЕНКО.

За його словами, з української економіки продовжують виводити кошти в доларах і євро іноземні компанії. Крім того, НАК «Нафтогаз України» скуповує долари для розрахунків за газ, а українські комерційні банки повинні погасити борги до кінця року на суму 10 млрд. дол. США. Все це приводить до підвищення вартості американської валюти, вважає аналітик.

У той же час, за словами М.ІВЧЕНКА, Національний банк України «не хоче годувати спекулянтів». «Потрібно, щоб населення звикло до плаваючого курсу валют», - зазначив експерт.

М.ІВЧЕНКО сказав, що поки що не робить прогнозів щодо курсу долара до гривні до кінця року, але, за його словами, в 2009 р. «гривня знаходитиметься під тиском».