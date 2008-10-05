Трьох правоохоронців піймали на вимаганні хабаря

На Житомирщині прокуратура порушила кримінальну справу проти трьох правоохоронців, які вимагали та отримали хабар у жителя Черняхова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

"3 жовтня прокуратурою Черняхівського району порушено кримінальну справу за частиною 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла), частиною 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем), частиною 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України стосовно трьох оперативних працівників УМВС України у Житомирській області", - сказано у повідомленні прес-служби.

За даними прес-служби, кримінальну справу порушено за результатами перевірки, проведеної прокуратурою Черняхівського району спільно з відділом внутрішньої безпеки УМВС та СБУ в Житомирській області.

За словами прокурора Черняхівського району Марини ТАРАСЮК, "діючи за попередньою змовою, працівники міліції незаконно, без будь-якого на те рішення суду та всупереч волі власника в особистих інтересах провели огляд його житлового будинку та підсобних приміщень".

"Потім вони з погрозами притягнути чоловіка до кримінальної відповідальності вимагали у нього хабар", - уточнила М.ТАРАСЮК. Вона також зазначила, що житель Черняхова надав міліціонерам кошти та мобільний телефон.

Наразі у цій справі триває досудове слідство.