Перший центр євроатлантичної інтеграції відкрився в Чернігові

У Чернігові відкрився перший в області центр євроатлантичної інтеграції.

Про це УНІАН повідомила начальник управління внутрішньої політики та зв`язків із громадськістю облдержадміністрації Надія МОЛОЧКО.

За її словами, Чернігівський центр євроатлантичної інтеграції діятиме на базі Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Шевченка.

Н. МОЛОЧКО зауважила, що створення такого центру є вчасним з точки зору проведення інформаційної і просвітницької роботи щодо діяльності міжнародних організацій, перспектив європейської інтеграції України. "Давати повну, об`єктивну і неупереджену інформацію про ці процеси – мета центру євроатлантичної інтеграції", - сказала вона.

Також Н.МОЛОЧКО повідомила, що за результатами соціологічних досліджень 60% жителів Чернігівщини недостатньо володіють інформацією про діяльність НАТО.

У рамках роботи центру розпочнуть діяльність Бюро з вивчення громадської думки, молодіжний клуб "Дебати". Також передбачається проведення дискусій за участю експертів, представників місцевої влади, освітян, партійних і громадських діячів, керівників міських відділень Центру.

Найближчим часом планується створити подібні центри і у районах Чернігівської області на базі навчальних закладів та бібліотек.

Співорганізаторами Чернігівського центру євроатлантичної інтеграції стали Інститут трансформації суспільства, Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Шевченка і Чернігівська облдержадміністрація.