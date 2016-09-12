У Харкові пройде Всеукраїнський парад наречених
18:10, 12 вересня 2016Суспільство
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2 жовтня в Харкові пройде Щорічний Всеукраїнський Парад наречених.
REUTERS
Про це повідомляє "В городе Харьков".
"У цьому році ми підготували шоу-програму з конкурсами стилістів і декораторів, а також масовим флешмобом "Щасливе весілля" для сімей, які хочуть пережити весільний день ще раз", - повідомили організатори заходу.
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Цього року парад наречених присвячений квітам.
"Правильно вибраний квітка може задати настрій усього свята. Тому в цьому році всі образи наречених переплітаються з флористикою",– кажуть організатори.
Під час параду учасники обговорять питання шлюбу, сім'ї та взаємовідносин дітей з батьками.
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