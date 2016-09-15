ДПСУ: терористи змушують власників автомобілів отримувати номери "ДНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Місцеве населення окремих районів Донецької та Луганської областей обурене діями так званого «керівництва «ДНР», яке, посилаючись на так зване «законодавство» самопроголошеної республіки в примусовому порядку вимагає перереєстрації транспортних засобів та видачі номерів так званої «ДНР», - заявив він.

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При цьому, за словами Слободяна, ватажки терористів загрожують жителям тимчасово окупованих районів, транспортні засоби яких зареєстровані на території України, притягненням до адміністративної відповідальності.

«У той же час власники транспортних засобів, які вже здійснили перереєстрацію і мають так звані «номерні знаки» «ДНР» можуть перетинати кордон тільки через закриті Україною автомобільні пункти пропуску на неконтрольованому ділянці російсько-українського кордону, проте далі Ростовської області їх виїзд обмежується співробітниками ДІБДР МВС РФ», - додав представник Держприкордонслужби.