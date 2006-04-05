Українські бізнесмени масово закупляють детектори брехні

Українські компанії готові витрачати тисячі доларів на пошук правди. Кількістю придбаних детекторів брехні ми вже випередили найбільших конкурентів – росіян і поляків - та посіли перше місце в Європі.

Попит на послуги поліграфологів - фахівців, що проводять тести на детекторі брехні, – щомісяця зростає майже вдвічі. Здебільшого завдяки корпоративним клієнтам.

Найпопулярніші спецрозслідування - якщо в компанії скоїли злочин та під час прийому кандидатів на роботу. Найчастіше люди приховують звільнення за крадіжки.

Лариса Волик, поліграфолог:

"Попит дійсно високий. Відповідно до вимог Американської поліграфістичної асоціації ми проводимо не більше 3 тестів за день. Тест відбувається 2-3 години".

Поліграфологів в Україні можна полічити на пальцях, а обсяг ринку цих послуг оцінюють в один-два мільйони доларів. Тест у фахівця коштує 100-500 доларів, записуватися в чергу треба за півмісяця.

В деяких компаніях працівники проходять тести на детекторах брехні регулярно. Так фірми борються з хабарництвом, крадіжками і плинністю кадрів.

Андрій Волик, директор компанії з детекції брехні:

"Є окремі комерційні структури, банківські, казино, нафтогазові, будівельні, вони витрачають десятки тисяч доларів".

Більшість компаній на перевірку підлеглих детекторами брехні витрачають до 5 тисяч доларів щороку.

"Ділові Факти", ICTV