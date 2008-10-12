Держава зможе врятувати "Промінвестбанк"

Перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ вважає, що державі вдасться врятувати від банкрутства "Промінвестбанк".

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня".

"Вважаю, нам вдасться не лише повернути заощадження вкладників у повному обсязі, а й врятувати банк", - сказав А.ШАПОВАЛОВ, додавши: "У нього (банку) непогані активи, що дають гарну дохідність. За вісім місяців ц.р. “Промінвестбанк” отримав близько 500 млн. грн. прибутку".

За словами А.ШАПОВАЛОВА, поки що складно остаточно відповісти, хто став головним винуватцем проблем у банка — акціонери чи рейдери.

"Проте акція, мабуть, мала скоординований характер, якщо в трамваях починають з’являтися листівки, а на мобільні телефони надходити SMS, що, мовляв, банк — банкрут, і потрібно терміново забирати з нього гроші. Вкладникам у такій ситуації складно не запанікувати. Їх у “Промінвестбанку” понад 4 млн. осіб. Клієнти кинулися в банк і за кілька днів вимели з нього понад три мільярди гривень", - сказав він.

Як зазначив банкір, зупинити таку крупномасштабну паніку серед клієнтів, "аби спробувати врятувати банк, було можна лише впровадженням тимчасової адміністрації та оголошенням тимчасового мораторію на видачу вкладів".

Як повідомлялося, 30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промівестбанку» стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн..

«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів. У зв`язку з цим правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про рефінансування ліквідності банку у розмірі 5 млрд. гривень», - зазначалося в прес-релізі НБУ.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Промінвестбанк» (АКПІБ) (м. Київ) - акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, створений в серпні 1992 року.

Чистий прибуток ЗАТ «Промінвестбанк» на 1 липня 2008 р. становив 360,046 млн. гривень

Активи банку на 1 липня ц.р. становили 27,54 млрд. гривень, зобов`язання - 24,74 млрд. гривень, власний капітал - до 2,8 млрд. гривень.

Статутний капітал банку на 1 липня 2008 року становив 200,175 млн. гривень.

На 1 липня 2008 року жоден з акціонерів банку не володів більш як 10% акцій.