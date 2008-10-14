Суд розвів прихильників і противників УПА по різні боки Хрещатика
09:35, 14 жовтня 2008Суспільство
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Вулиця буде вільною від заходів
Окружний адміністративний суд м. Києва задовольнив позовні вимоги Київської міської державної адміністрації та заборонив прихильникам та противникам УПА проводити сьогодні заходи на Хрещатику.
Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК.
За його словами, засідання відбулося вчора ввечері, і це було останнє засідання цього суду (як відомо, його ліквідовано указом Президента).
Таким чином представники лівих сил сьогодні будуть проводити свої акції на Бессарабській площі та біля пам’ятника Леніну, а представники правих – на Майдані Незалежності. А Хрещатик буде вільний від будь-яких заходів сьогодні.
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