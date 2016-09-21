Завтра у Харкові розпочинаються "Тижні Німеччини"

"Тижні Німеччини" в Україні розпочнуться 22 вересня у Харкові, повідомляє Depo.ua.

"Цього року увага проекту буде сфокусована на розвитку міста й міського простору та різноманітних аспектах децентралізації: економічної, культурної, екологічної тощо. Партнерами проекту в Харкові в 2016 році виступають понад 50 державних і недержавних інституцій, навчальних закладів, культурних центрів, міжнародних проектів та комерційних кампаній", - йдеться в повідомленні.

За словами Генерального консула Німеччини в Донецьку (офіс у Дніпрі) Вольфґанґа Мьоссінґера, "Тижні Німеччини" в Україні є вітриною інтенсивних німецько-українських відносин.

"Цієї осені під час "Тижнів" ми будемо говорити про такі важливі аспекти українсько-німецького партнерства як енергоефективність і пошук нових джерел енергії, трансформації в медицині, створення нових робочих місць і залучення інвестицій, розвиток соціального підприємництва та креативної економіки. Наша співпраця пронизує усі сфери (економіку, культуру, спорт, політику, громадянське суспільство, науку) і це дає нам можливість конструктивно й дієво підтримувати Україну на основі нашого власного досвіду та накопичених експертних знань", - сказав він.

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Усі події, що матимуть місце під час Тижнів Німеччини, так чи інакше стосуються розвитку міст і міського простору.

Ключовими напрямками Тижнів Німеччини в Харкові стануть: урбаністика і децентралізація, інноваційні рішення для міст, соціальне підприємництво та креативна економіка, трансформації в медицині, створення агрокластерів як запорука сталого продуктового постачання міст тощо.

Довідка. Тижні Німеччини в Україні – щорічна (з 2013 року) платформа презентації результатів українсько-німецького співробітництва. Цієї осені Тижні Німеччини проходять в більш як 25-ти містах України. Організатори: Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку (офіс у Дніпрі) – Генеральний консул Вольфганг Мьоссінгер та Почесне консульство Федеративної Республіки Німеччина у Харкові – Почесний консул Тетяна Гавриш.