Прикордонники затримали бойовика "Востоку", що хотів виїхати до Росії (відео)

Як повідомляє Державна прикордонна служба, в пункт пропуску «Просяне» прибув рейсовий автобус, який прямував з Лисичанська до Москви. Під час заходів контролю прикордонники серед пасажирів виявили жителя Донецької області, стосовно якого існувало доручення правоохоронних органів України.

У ході проведення подальших перевірочних заходів 22-річний громадянин України зізнався, що у 2014 році перебував в рядах батальйону «Восток» та ніс службу на блокпостах бойовиків.

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По даному факту направлено повідомлення до поліції Луганської області про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

За словами затриманого, він "служив" у "Востоку" з липня по жовтень 2014 року, стояв на блокпосту на виїзді з Донецька. Зараз же чоловік прямував до Москви на роботу.