СБУ затримала на Донеччині бойовика батальйону "Восток" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що мешканець Мар’їнського району впродовж грудня 2014 року - вересня 2015 року проходив "службу" в одній з комендатур терористів. Бойовик брав участь у бойових зіткненнях з силами антитерористичної операції в Донецькому аеропорту та селищі Жабуньки поблизу Донецька.

"Згодом, розчарувавшись в ідеях фейкової "Новоросії", бойовик втік з теругруповання "Восток" та переховувався в одному з сіл Донеччини на підконтрольній Україні території", - сказано в повідомленні.

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Під час обшуку за місцем переховування бойовика співробітники спецслужби виявили документи, які підтверджують його "службу" у незаконному збройному формуванні "Восток".

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі заходи.