В Україні почалася золота лихоманка

За інформацією фінустанов, об`єми продажів жовтого металу буквально злетіли у декілька разів, пише газета "Дело". Підвищений інтерес до золота, пояснюють банкіри, спровокований зниженням довіри до депозитів, а також небажанням громадян інвестувати в акції. Вони останнім часом знецінюються. Інформація з Держкомстату підтверджує: імпорт золота в нашу країну помітно збільшився. З початку цього року митниця пропустила 18 тонн дорогоцінного металу загальною вартістю більше півмільярда доларів. Минулого року об`єми офіційного імпорту були в 4 рази менше.

Головна причина збільшення об`ємів продажів — паніка через нестабільність на валютно-фінансовому ринку. «Зростання інтересу до золота з`являється на противагу валютній нестабільності. Тому в даній ситуації банківські метали — це об`єкт, у який люди вкладають гроші», — говорить заступник голови правління банку «Фінанси і Кредит» Ігор Львов.

Дорогоцінні метали — це надійний спосіб вкладення коштів і непогана альтернатива звичайним депозитам. «Золото, в деякому розумінні, є інтернаціональною валютою — воно не залежить від проблем окремої держави, від цінової політики. Фактично, купуючи золото, ви зменшуєте свої валютні ризики», — говорить начальник відділу операцій з банківськими металами VAB Банку Володимир Піщаний.

В той же час банківське золото може стати дефіцитом, зазначає видання. «У деяких банках за кордоном були заморожені кошти, які йшли як плата за метал. Тому багато банків просто відмовилися завозити золото», — говорить провідний консультант Української біржі дорогоцінних металів Сергій Ніколаєнко.

У зв`язку з цим, за словами Ніколаєнка, запаси золота, що залишилися, розпродаються за завищеними цінами. Крім того, свій тиск на вартість золота мало зростання курсу долар/гривня. «У доларовому еквіваленті ціна залишилася майже на тому ж рівні. Але в гривневому вона виросла з 120 до 152 тисяч гривень за тонну за рахунок того, що долар піднявся в ціні», — говорить Ніколаєнко.