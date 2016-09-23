Ватажок "ЛНР" Плотницький підтвердив смерть своїх батьків

Про це повідомляє РИА Воронеж.

Плотницький у четвер повідомив про загибель батьків на прес-конференції, щоб припинити чутки навколо родини.

Читайте такожСуд дозволив заочно судити ватажка "ЛНР" Плотницького

"Так, дійсно, я підтверджую, що на минулому тижні вся наша родина провела в останню путь моїх батьків - батька і матір, - сказав він.

Агентство повідомляє, що днем раніше смерть Плотницьких підтвердили в інституті Скліфосовського, де померло подружжя.

Як повідомляв УНІАН, батьки ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького, які проживали у Воронежі, померли від отруєння грибами. Зокрема, літнє подружжя, яке проживало у воронезькому селищі Підгірне, госпіталізували до лікарні з симптомами отруєння тиждень тому, у другі вихідні вересня. Незабаром подружжя Плотницьких перевезли до московської лікарні. Але незважаючи на зусилля лікарів, пенсіонери через кілька днів померли.