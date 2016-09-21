Батьки ватажка "ЛНР" Плотницького померли від отруєння грибами - ЗМІ

Про це пише видання РИА Воронеж.

За даними видання, літнє подружжя, яке проживало у воронезькому селищі Підгірне, госпіталізували до лікарні з симптомами отруєння тиждень тому, у другі вихідні вересня. Незабаром подружжя Плотницьких перевезли до московської лікарні. Але незважаючи на зусилля лікарів, пенсіонери через кілька днів померли.

Читайте такожСуд дозволив заочно судити ватажка "ЛНР" Плотницького

У прес-службі ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького смерть його батьків російському виданню коментувати відмовились і порадили зателефонувати до "Міністерства інформації республіки", яке знаходиться в стадії ліквідації, тому "вже не має права відповідати на запити".

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня російські ЗМІ повідомили, що в Підмосков'ї кілер розстріляв двох людей, одним з яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін. Вбивство сталося в ресторані "Вітерець" на території елітного селища Горки-2 в Одінцовському районі Московської області.

Під час допитів свідків було встановлено, що ретельно загримований кілер чекав потерпілих за сусіднім столом близько 20 хвилин. Після того як чоловіки прийшли в ресторан і зробили замовлення, кілер підійшов і зробив у них серію пострілів. Жилін був убитий, а його знайомий отримав поранення і був госпіталізований.

Жиліна вбили під час зустрічі, яка була призначена з метою вирішення «питань бізнесу», повідомили в Слідчому комітеті Росії.

Нагадаємо, Ігор Плотницький обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч 2 ст 258 (терористичний акт) і ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу.

17 червня 2014 року згідно злочинного наказу Плотницького бойовики очолюваного ним незаконного збройного формування «батальйон «Зоря» здійснили збройний напад на військовослужбовців 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил України і захопили в полон старшого лейтенанта ВСУ Надію Савченко. 23 червня Савченко незаконно було переправлено через державний кордон України на територію Російської Федерації.