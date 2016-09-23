Росія побудує в окупованому Криму два нові СІЗО

Про це повідомив заступник директора ФСВП Росії Олег Коршунов, передають "РИА Новости".

За словами Коршунова, один СІЗО вже будується на базі виправної колонії №1 в Сімферополі. "До кінця року вже будуть стіни стояти. У планах на 2017-2025 роки будівництво нового великого СІЗО-тисячника в районі Керчі", - сказав він.

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За словами Коршунова, на будівництво СІЗО в Керчі потрібно кілька мільярдів рублів. "Це дуже серйозний, величезний об'єкт", - підкреслив він.

Відзначимо, в даний час у Криму функціонує тільки один СІЗО - в Сімферополі, тут містяться арештанти з усього півострова.

Раніше правозахисники повідомляли, що умови утримання ув'язнених у Сімферопольському СІЗО дуже важкі, зокрема, через його переповненість.