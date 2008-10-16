Standard & Poor's «нагородило» негативним прогнозом 5 міст України і АРК

Компанія Standard & Poor`s помістила рейтинги шести українських регіональних і місцевих органів влади (РМОВ) у список CreditWatch з негативним прогнозом після аналогічної дії щодо суверенного рейтингу України.

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що йдеться про Київ, Львів, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Луганськ і Автономну Республіку Крим.

Також повідомляється, що рейтинг Одеси (B+/Watch Негативный/--) залишається у списку CreditWatch, куди він був поміщений з негативним прогнозом 15 жовтня.

«Ми виведемо рейтинги шести вказаних РМОВ із списку CreditWatch після того, як з нього буде виведено рейтинг України. Якщо рівень суверенного рейтингу, що виводиться із списку CreditWatch, буде знижений, це відповідним чином позначиться на рейтингах вказаних РМОВ», — повідомив кредитний аналітик Standard & Poor`s Борис КОПЕЙКІН.

«Що стосується рейтингу Одеси, то при визначенні його рівня нам необхідно, крім іншого, упевнитись у тому, що це місто має достатній доступ до вільних грошових коштів, необхідних для виконання зобов`язань щодо випущених облігацій (термін погашення - 31 грудня 2008 р.). Якщо виявиться, що одержати грошові кошти, що перебувають на рахунках міста, нелегко, і (або) якщо загальної суми грошових коштів виявиться замало для обслуговування і погашення боргових зобов`язань, рейтинги міста, швидше за все, будуть знижені», - відзначив аналітик.