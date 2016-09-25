У Дніпрі відбувся перший в історії міста марафон

Під час забігів марафонців супроводжували електромобілі, увесь допоміжний матеріал був виготовлений з паперу вторинної переробки. Також бігуни користувалися сумками, виготовленими з матеріалу, що не завдає шкоди навколишньому середовищу і розкладається, потрапляючи в землю.

Крім марафонської дистанції на відстань понад 42 км, учасники змагань стартували в напівмарафоні (21 км), естафетах, забігах на 5 та 10 км. Були й маршрути для дітей, на які вийшли 400 учасників. Всього в заході взяли участь близько 1200 бігунів. Серед них – і дружина міського голови Дніпра, президент Федерації легкої атлетики міста Марина Філатова: вона подолала найдовшу дистанцію.

Ще одним маршрутом змагань стала символічна «Миля єдності». Дистанцію завдовжки 1,6 кілометра бігли, зокрема, 115 представників дніпровського муніципалітету. Двоє з них увійшли до трійки переможців – серед жінок та серед чоловіків. Також цю дистанцію подолали 18 осіб з обмеженими фізичними можливостями – на візках.

Найстаршою учасницею змагань стала Владлена Кокіна, якій 12 жовтня виповниться 90 років: вона стартувала в забігу на 10 кілометрів. Пані Кокіна почала займатися легкою атлетикою у 58 років – ставши менше працювати, вона вирушила на стадіон.

Перед початком марафону для учасників провели розминку. Розігрітися бігунам допомагали фехтувальник-шпажист, чемпіон світу, призер чемпіонатів Європи Богдан Нікішин та представниця академічної греблі, олімпійська чемпіонка Ігор 2012 року Анастасія Коженкова.

Призовий фонд Dnipro Eco Marathon склав 309 тисяч гривень. Грошові сертифікати спортсменам, які продемонстрували найкращі результати на марафонській дистанції, вручив міський голова Борис Філатов. Нагороди отримали 13 представниць жіночої команди та 15 бігунів-чоловіків. «Це перший такий марафон у нашому місті. Я переконаний, що наступного разу буде ще більше учасників і вболівальників. Упевнений також, що з організацією ми не підкачали», – сказав очільник Дніпра.

За результатами забігу серед жінок, найспритнішою виявилася дніпрянка Ганна Печко – переможниця весняного напівмарафону. Серед бігунів-чоловіків перше місце в марафоні виборов Яків Савченко з результатом 2 години 32 хвилини і 1 секунда.

Крім того, під час екомарафону мер Дніпра Борис Філатов пообіцяв схуднути на 20 кілограмів. Він пробився об заклад з провідником Національного руху «ДІЯ» Дмитром Ярошем. Мер Дніпра планує почати худнути з 2 жовтня. За умовами закладу, Дмитро Ярош має скинути 10 кілограмів.