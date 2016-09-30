Україна не готова до легалізації зброї - заступник голови Нацполіції

Про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1, передає прес-служба поліції.

Фацевич заявив, що повноважень поліції, прописаних у законодавстві, достатньо, а добропорядним громадянам слід просто виконувати вимоги поліцейських.

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Він зазначив, що вивчав рівень злочинності і досвід роботи поліції кількох розвинених країн. Зокрема, в американському місті Х’юстон (штат Техас) багато мешканців мають легальну вогнепальну зброю. Місцева поліція реєструє 40-50 розбійних нападів за добу, найчастіше – із застосуванням саме зареєстрованої зброї. Водночас на території всієї України за добу реєструється 12-15 розбоїв.

«Моя особиста думка: зараз дати можливість людям володіти зброєю не можна», – зазначив Олександр Фацевич.

За його словами, у Великобританії зі 140 тисяч поліцейських лише 7 тисяч несуть службу зі зброєю. Всі вимоги поліцейських виконуються, і при цьому рівень злочинності у країні є нижчим, ніж у США.

«Тут потрібно починати із себе і робити висновки. Виконуйте вимоги поліцейських – законні вимоги. Не потрібно нам більше повноважень. Просто те, що надано нам законом – виконуйте наші вимоги», – наголосив Олександр Фацевич.

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Він також запевнив, що поліцейських, які порушуватимуть закон, притягуватимуть до відповідальності – аж до кримінальної.

«Ми їх не ховаємо. Порушив – відповідатиме», – підкреслив заступник глави Нацполіції.