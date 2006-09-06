Погода до кінця тижня

Завтра, 7 вересня, в Україні без істотних опадів, лише у східних областях вночі часом дощ, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 9-14°; вдень 19-24°, на півдні та крайньому заході до 27°.

8-9 вересня утримається мінлива хмарність. 8 вересня вдень у західних та північних областях, а 9 вересня у західних (вночі), північних, центральних областях та на Харківщині часом дощ, місцями гроза; на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, 9 вересня у західних областях 6-11°; вдень 8 вересня 23-28°, у західних областях 19-24°, 9 вересня у східних областях, Криму та Приазов’ї температура суттєво не зміниться, на решті території знизиться до 15-20°, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Харківській області до 19-24°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 8 вересня 16-21°, 9 вересня 10-15°.

10-11 вересня без істотних опадів, лише у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ. Температура вночі 6-12°, на півдні до 15°; вдень 16-22°, у південній та західній частині до 25°.

Завтра у Києві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°, по області вночі 9-14°, вдень 19-24°.

8 вересня без істотних опадів, лише ввечері очікується невеликий дощ; 9 вересня вночі та вранці помірний, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 8 вересня 23-28°, 9 вересня 15-20°.

10-11 вересня у столиці та області без істотних опадів. Температура вночі дещо знизиться, вдень суттєво не зміниться.