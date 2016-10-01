У справі про харківський смертельний алкоголь сплив "російський слід"

Про це перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан написав у Facebook.

«Канал надходження у Харківську область метилового спирту, який став основним інгредієнтом смертельного «коктейлю», від якого вже померло 38 людей, встановлено. Він поставлявся з одного з підприємств Луганської області, яке знаходиться у Сєвєродонецьку. Це підприємство, що офіційно займається, зокрема, і продажем метанолу, ввозило зазначену продукцію з Російської Федерації», - написав Білан.

Він зауважив, що метанол є сильною отрутою, і купити його у вільному продажу неможливо.

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"У цьому випадку посадова особа сєвєродонецького підприємства за готівку незаконно реалізовувала метанол знайомому посереднику, який перепродав його безпосередньому організатору виготовлення сурогату, отримуючи гроші на картку", - додав Білан.

Всього у незаконний спосіб посереднику цієї оборудки було продано більш як 5 тонн метанолу, який потім доставили організаторові виготовлення сурогатного алкоголю.

«Посередник дав покази і в усьому зізнався. За місцем його проживання вже проведено обшук. А саме у цю мить триває обшук й на зазначеному підприємстві», - повідомив Білан.

Також він нагадав, що організатор виробництва та двоє його пособників учора були арештовані судом на 60 діб без права внесення застави. Ще один пособник знаходиться під домашнім арештом.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.

За даними Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, смертельні від отруєння сурогатним алкоголем були зафіксовані також у Донецькій, Луганській та Миколаївській областях. Станом на 30 вересня зареєстровано 77 випадків отруєнь, померло 38 осіб.

Правоохоронці спочатку затримали трьох власників магазинів у трьох районах Харківської області, де продавався неякісний алкоголь. Їх звинуватили за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки).

29 вересня прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю.