Тука вибачився перед СБУ після заяви про сутичку у Гранітному

"Мені дуже шкода, що я невільно образив тих хлопців, які реально борються з "контрабасом"! Я прошу вибачення у співробітників і керівництва Служби!!!", - написав Тука у Facebook.

"Другий раз за тиждень потрапляю в халепу через дезінформацію!!! Спочатку - фальшивий дзвінок "від мами Кузьми", тепер - "рятуйте, СБУ кришує контрабас"!!!" - зазначив заступник міністра.

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Як наголосив Тука, "добре, що врешті знайшов час і зателефонував безпосереднім учасникам подій щодо затримання контрабанди".

Він повідомив, що Служба безпеки разом з ЗСУ та фіскалами чатували на певний вантаж "на ту сторону".

"Всі були напоготові. На "тій стороні" цей вантаж теж дуже чекали. Коли СБУ-шники разом з військовими (для підсилення) почали реалізацію плану із затримання вантажу, "зустрічаючі", зрозумівши, що канал накрився, спробували відбити його, розпочавши обстріл. В результаті зіткнення поранення отримав боєць ЗСУ з позивним "Мопєд". Це був його крайній вихід перед дємбєлєм! Наразі поранений готується до евакуації в госпіталь в Дніпро", - додав Тука.

Він заявив, що затримані - мешканці міста Донецьк, серед них - жінка, яка і виступала в ролі організатора "каналу".

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра з питань окупованих територій заявив, що під час затримання військовими 30-ї окремої бригади контрабанди в Гранітному Донецької області сталася перестрілка, є поранений. Також Тука розповів, що за його даними, "кришуванням" контрабанди займалася СБУ.

У відповідь на це речниця СБУ Олена Гітлянська зауважила, що інформація не відповідає дійсності. За її даними, СБУ брала участь у спецоперації, перестрілки не було, і що невдовзі буде опубліковано відповідне відео.