20 вересня відкриється друга сесія Верховної Ради Криму 5-го скликання. Одним із основних питань порядку денного пленарного тижня 20-22 вересня стане ситуація у сфері земельних відносин у Криму, реалізація чинного земельного законодавства і виділення земельних ділянок громадянам під житлове будівництво.

Як передає УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні на засіданні Президії Верховної Ради АРК.

Як зазначив голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО, до порядку денного включено 33 питання. «Зокрема, будуть питання виділення земельних ділянок, дотримання чинного законодавства. Ці питання сьогодні посилено обговорюються кримчанами, і є необхідність розібратися в цій ситуації – чи є дуже серйозні порушення у нас за земельним законодавством, чи є просто якісь спекуляції з даного питання», – сказав він.

«Деякі посадовці автономії говорять про те, що йде дерибан землі – таке слово вживається. Потрібно дізнатися і розібратися, де недопрацьовує Верховна Рада Криму, в чому недопрацьовують місцеві ради, наші профільні комісії, хочемо разом навести порядок у Криму. Завдання – озвучити для кримчан, що ж відбувається із земельним законодавством у Криму», – наголосив спікер. За його словами, окрема увага буде приділена проблемі земельних самозахватів, зокрема, на території Сімферополя і Сімферопольського району.

Відповідно до рішення Президії, з доповідями з даного питання виступлять голова Республіканського комітету із земельних ресурсів Криму Микола ГОЛУБЄВ, начальник Головного управління МВС України в Криму Володимир ХОМЕНКО, прокурор Криму Віктор ШЕМЧУК.