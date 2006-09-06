Польща та Україна підтвердили намір продовжити «Одеса-Броди» до Плоцька

Прем’єр-міністри Польщі та України Ярослав КАЧИНСЬКИЙ та Віктор ЯНУКОВИЧ підтвердили бажання продовжити добудову нафтопроводу «Одеса-Броди» до польського міста Плоцьк.

Про це повідомляє польське Інформаційне агентство радіо за підсумками сьогоднішньої зустрічі прем’єрів в рамках 14-го Міжнародного економічного форуму в м. Криниця Гурська.

Зокрема Я.КАЧИНСЬКИЙ заявив, що є можливості продовження нафтопроводу до Плоцька. Він додав, що йдеться про використання близько 400 млн. євро з коштів Європейського Союзу. При цьому питання щодо споживачів каспійської нафти, яка буде транспортуватися через Україну до Польщі, буде ще предметом переговорів, зокрема, під час візиту польського прем’єра до Сполучених Штатів, який має відбутися найближчим часом.

Зі свого боку В.ЯНУКОВИЧ поінформував, що через кілька днів міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО відбуде до Казахстану для переговорів з цього питання. Прем’єр України додав, що з українського боку вже побудовано 600 км нафтопроводу, а також нафтовий термінал.

Як повідомляє ІАР, Я.КАЧИНСЬКИЙ знову отримав запрошення здійснити візит до України. Раніше планувалося, що візит може бути здійснений у листопаді цього року.

Як відомо, питання добудови нафтопроводу «Одеса-Броди» залежить від вирішення питання щодо споживачів цієї нафти, а також щодо того, яка нафта має транспортуватися до Європи.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2001 року ОАО «Укртранснафта» завершила будівництво нафтопроводу «Одеса-Броди» (нафтотермінал «Південний»-Одеса-Броды) завдовжки 674 км. і потужністю 9 млн. тонн на рік.

Наприкінці травня 2003 року Україна, Польща і ЄС підписали декларацію, якою підтримали проект транзиту каспійської нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» і його добудови до Плоцька (Польща), звідки нафта по вже існуючому нафтопроводу може потрапити до Гданська.

Починаючи з середини 2003 року, в Україні активно обговорювалося питання про напрямок використання нафтопроводу «Одеса-Броди». Реверсний напрямок використання лобіювала російсько-британська компанія ТНК-ВР. Третього лютого 2004 року український уряд ухвалив рішення про пряме використання нафтопроводу, проте вже в липні 2004 року переглянув своє рішення.

В кінці липня 2004 року ВАТ «Укртранснафта» і ТНК-ВР підписали контракт про прокачування нафтопроводом «Одеса-Броди» 9 млн. тонн нафти за рік у напрямку нафтотерміналу «Південний» (м. Одеса). Контракт передбачає транспортування російської нафти Urals за маршрутом «Мозір-Броди-мнт «Південний» впродовж 3-х років у обсязі 9 млн. тонн на рік.

Разом з тим, Наглядова рада «Укртранснафти» схвалила добудову «Одеса-Броди» до польського Плоцьк і створення для цього спільного підприємства «Сарматіа» з польською компанією PERN Przyjazn.

Після призначення нового уряду України у серпні 2006 року поляки почали висловлювати стурбованість тим, чи добудовуватиме Україна “Одеса-Броди”.