Старшокласники знущалися над молодшими і знімали це на відео

18:42, 06 вересня 2006
Суспільство
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Порушено кримінальну справу

Правоохоронці порушили кримінальну справу стосовно шести цьогорічних випускників 11-А класу загальноосвітньої школи № 27 Чернівців, які знущалися над молодшими школярами і записували це на відео.

Як повідомив УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Управління МВС у Чернівецькій області В’ячеслав ХАБАЙЛО, фізична наруга над дітьми знімалась на відео, яке було поширено через локальну мережу „Fido”, а потім через Інтернет. Кількахвилинний фільм, у якому дітей били, викручували руки і навіть занурювали головою в унітаз, має назву "Лох - это судьба". Картину виконано у вигляді кліпу, що оспівує “геройські” вчинки організаторів знущань.

Знущанню були піддані 16 молодших учнів цієї ж школи.

В.ХАБАЙЛО повідомив, що перевіркою встановлено, що ще у травні ц.р. до адміністрації школи звернулася група старшокласників з проханням дозволити їм знімати кадри з життя школи, на згадку про перебування у alma-mater. За словами В.ХАБАЙЛА, директор Чернівецької школи-комплексу №27 Олена ГАЛАН, висловила правоохоронцям свою версію цих подій: "Діти в травні спитали дозволу знімати спортивні змагання, вечори відпочинку, миттєвості із життя класу, і цей запис вони нам потім показали. І цей гарний двохгодинний фільм дійсно показував життя класу. А вже в серпні правоохоронці показали інший фільм". За словами директора, жоден з дітей-потерпілих не розповів про ці зйомки ні їй, ні психологу, ні іншим вчителям і навіть вдома батькам. „Дехто сприймав це як гру, а інші говорили, що вони домовлялися про зйомки, але були такі, що проходили просто повз цих 11-класників і попали в об’єктив камери”, - сказала О.ГАЛАН. За її словами, батьків найбільше образила назва фільму – «Лох – это судьба».

Директор школи додала, що "у цій школі 80% дітей виховуються або в неповних сім’ях, або ж взагалі знаходяться під опікою родичів. Батьки цих дітей, в переважній більшості, виїхали за кордон, і це є проблема нашого суспільства - адже діти належать самі собі".

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганські дії, вчинені групою осіб) та ст. 300 Кримінального кодексу України (розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).

Факт знущання над їхніми дітьми письмовими заявами до Шевченківського райвідділу міліції міста вже засвідчили шестеро батьків з шістнадцяти потерпілих дітей.

Крім цього, як повідомив ЗМІ прес-секретар прокуратури Чернівецької області Олександр ЛЕБІДЬ, їхньою перевіркою було встановлено, що факти, які досі приховували від громадськості, були відомі працівникам галузі освіти міста ще у червні ц.р. Тому нині органами прокуратури також проводиться перевірка на предмет неналежного виконання працівниками освіти своїх службових обов`язків, за результатами якої будуть внесені відповідні документи прокурорського реагування.

Водночас, як стало відомо УНІАН, управління освіти Чернівецької міськради розпочало власне службове розслідування цієї справи.

 

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