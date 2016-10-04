Єдиний у Росії храм УПЦ КП знесуть за рішенням суду

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив єромонах Святослав Скороход.

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"...Московський обласний суд виніс рішення за нашим Апеляційним позовом. З третього жовтня 2016 р. вступає в силу остаточний вирок в знесенні нашого Свято-Троїцького храму в м. Ногінську Московської області, задовільнивши позивача, Адмiнicтрацiю Ногiнського району (а по сутi Московську Патрiархiю) ,та рішення першої судової інстанції Ногінського міського суду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, храм буде знесений в 4-місячний термін за рахунок єпархії.

"Все українське систематичне підчищається і нищиться: сьогодні резонансне рішення по знесенню храму, до того закриття української бібліотеки та ліквідування єдиної централізованої української організації "Український Конгрес Росії", - резюмував Скороход.