Злива повернулася до Одеси: авто зупинилися у заторах, а пішоходам довелося йти по кісточки у воді (фото, відео)

Короткотривалими, але потужними дощами поливало деякі регіони в Україні. Так, через півгодинну зливу у десятибальних заторах зупинилася Одеса, передає ТСН.

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Хоча дощ і був коротким, вулиці встигло залити так, що автомобілі ледве рухалися, а деяким пішоходам доводилося йти по кісточки у воді. Причина підтоплення - забиті зливові каналізації.

Два тижні тому теж через забиті стоки місто залило повністю. Тоді сотні машин майже опинилися під водою.

Раніше, 20 вересня, Одесу накрила потужна злива, в результаті якої в місті до ранку виявилися затоплені вулиці та дороги, дерева повиривало з корінням.