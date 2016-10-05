Злива повернулася до Одеси: авто зупинилися у заторах, а пішоходам довелося йти по кісточки у воді (фото, відео)
09:04, 05 жовтня 2016Суспільство
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Хоча дощ був коротким, вулиці встигло залити так, що автомобілі ледве рухалися.
Злива в Одесі / 048.ua
Короткотривалими, але потужними дощами поливало деякі регіони в Україні. Так, через півгодинну зливу у десятибальних заторах зупинилася Одеса, передає ТСН.
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Хоча дощ і був коротким, вулиці встигло залити так, що автомобілі ледве рухалися, а деяким пішоходам доводилося йти по кісточки у воді. Причина підтоплення - забиті зливові каналізації.
Два тижні тому теж через забиті стоки місто залило повністю. Тоді сотні машин майже опинилися під водою.
Раніше, 20 вересня, Одесу накрила потужна злива, в результаті якої в місті до ранку виявилися затоплені вулиці та дороги, дерева повиривало з корінням.
Злива в Одесі / 048.ua
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