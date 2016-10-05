Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією? – опитування УНІАН

В цьому контексті УНІАН пропонує своїм читачами висловити свою думки з приводу такої ініціативи.

Як повідомляв УНІАН, розмови про скасування безвізового режиму з РФ в Україні були з початку російської військової агресії на Донбасі та в Криму. За таке рішення висловлювався секретар РНБО Олександр Турчинов, за словами якого, ще в 2014 році РНБО ухвалила рішення про введення візового режиму з Росією і доручила Кабінету міністрів реалізувати це завдання.

Водночас з 1 березня 2015 року Кабмін лише заборонив громадянам Росії в'їжджати в Україну за внутрішніми паспортами, але питання введення візового режиму не розглядалося.

На початку жовтня 2016 року спікер українського парламенту Андрій Парубій знову підняв питання про необхідність введення візового режиму України з Росією - після затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенка. Він нагадав, що ще на початку року вніс до Ради проект постанови про припинення дії угоди між урядами України і Росії про безвізовий режим і висловив сподівання, що це питання вдасться розглянути до кінця поточної сесії парламенту.