Співробітниці ПриватБанку затримали грабіжника

Співробітники КБ "ПриватБанк" (м. Дніпропетровськ) запобігли пограбуванню відділення в м. Маріуполі і затримали злочинця, що знаходився в розшуку. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «ПриватБанку».

У повідомленні наголошується, що 6 вересня о 8.15 дві співробітниці банку з числа керівництва відкривали в Маріуполі відділення №6 перед початком робочого дня. О 8.17 вони знаходилися в коридорі, біля вхідних дверей, коли до відділення увійшов чоловік, який тримав у руках поліетиленовий пакет. Невідомий відразу ж запропонував віддати йому готівку, що була в банку. Зрозумівши, що це пограбування, одна із співробітниць відповіла, що грошей у відділенні немає. Тоді грабіжник наказав жінкам зняти з себе золоті прикраси.

У цей час чоловік співробітниці, котрий підвозив дружину до місця роботи і ще не встиг від’їхати, і побачивши, що на вході у відділення щось відбувається, кинувся на допомогу. Скориставшись його боротьбою із злочинцем, співробітниця банку повідомила про напад у чергову частину Маріупольського ГУ УМВС.

До приїзду працівників міліції, нападника утримували в приміщенні банку. Грабіжником виявився двічі судимий 27-річний житель Волноваського району Донецької області, який знаходився в розшуку за скоєння інших злочинів.

Довідка УНІАН. КБ «ПриватБанк» заснований у 1992 році.

На 1 квітня 2006 року банк емітував 9 млн. 397 тис. 112 карток, по всій Україні працює 3 тис. 168 банкоматів «ПриватБанку» і 16 тис. 725 POS-терміналів.

Національна мережа банківського обслуговування «ПриватБанку» включає 2 тис. 095 філіалів і відділень по всій території України.