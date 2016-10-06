Порошенко заявив, що пишається масштабною декомунізацією в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі зі студентами-істориками у Київському національному університеті ім. Т.Шевченка з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського.

«Проведено, і я дуже пишаюся цим, масштабну декомунізацію. Законом «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті», нарешті, після багатьох десятиліть, відновлено справедливість щодо тих, хто присвятив своє життя боротьбі за самостійність та соборність української держави. Тепер за власним українським сценарієм ми відзначаємо День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. А День захисника України ми вже не святкуємо 23 лютого, а святкуємо 14 жовтня, на наше козацьке свято, на Покрову», - зауважив він.

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«Політика історичної пам’яті має дуже бути мудрою та виваженою. Ті, хто її впроваджують, повинні всередині країни брати до уваги імператив збереження національної єдності, а не лише відстоювання власної точки зору, а поза її межами - не допускати, щоб теперішні й майбутні відносини з нашими партнерами ставали заручниками минулого. В цьому сенсі дуже важливо контролювати градус історичних дискусій, але разом з тим мати чіткий набір аргументів», - додав Порошенко.