Декомунізація крокує країною: Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький

11:13, 14 липня 2016
Політика
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Верховна Рада декомунізувала Кіровоград.

dt.ua
 

Верховна Рада ухвалила постанову “Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність із вимогами закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

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Як передає кореспондент УНІАН, згідно з відповідною постановою (№ 4222), місто Кіровоград перейменовано на місто Кропивницький.

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