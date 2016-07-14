Декомунізація крокує країною: Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький
11:13, 14 липня 2016Політика
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Верховна Рада декомунізувала Кіровоград.
Рада перейменувала Кіровоград / dt.ua
Верховна Рада ухвалила постанову “Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність із вимогами закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.
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Як передає кореспондент УНІАН, згідно з відповідною постановою (№ 4222), місто Кіровоград перейменовано на місто Кропивницький.
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