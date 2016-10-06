Філатов від імені мерів 11 міст передав в Кабмін звернення щодо системи електронних квитків

За словами голови Дніпровської міської ради, для запровадження системи електронного квитка Верховна Рада України повинна ухвалити два законопроекти, зареєстровані в парламенті. Йдеться про проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» №4121 та «Про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту» №4669 відповідно.

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«Що швидше будуть ухвалені ці законопроекти, то швидше життя територіальних громад стане комфортнішим, сучаснішим і зручнішим», – заявив Борис Філатов. За його словами, запровадження електронного квитка стане дуже важливим механізмом для прозорого формування ціноутворення вартості проїзду в муніципальному транспорті. Крім того, нововведення дозволить належним чином регулювати фінансування пільгових поїздок, яке, відповідно до законодавства щодо децентралізації, тепер забезпечується за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Мер Дніпра зазначив, що функцію електронного квитка може виконувати і картка містянина, за допомогою якої пасажири зможуть сплачувати не лише за проїзд у транспорті, а й за інші послуги.

Ініціативу запровадження електронного квитка в Україні, крім Дніпра, підтримали місцеві громади Вінниці, Львова, Черкас, Луцька, Миколаєва, Херсона, Кам'янець-Подільського, Тернополя, Івано-Франківська та Житомира.

Звернення із закликом сприяти ухваленню законопроектів, необхідних для впровадження електронного квитка в громадському транспорті, також буде передане голові ВРУ Андрієві Парубію та прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.