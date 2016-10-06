Українець у Страсбурзькому суді відсудив 15 тисяч євро за насильство литовських поліцейських

Про це повідомляє Delfi.

Таким чином, Європейський Суд з прав людини визнав, що до Мар'яна Юсова поліцейські застосували непропорційну силу.

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Інцидент стався п'ять років тому. Тоді до 16-річного Мар'яна Юсова опівночі на вулиці підійшли поліцейські, які розшукували грабіжників. Хлопець почав тікати, але незабаром був заарештований на залізничній станції.

Поліцейські заявили, що затриманий хлопець чинив опір, тому вони змушені були застосувати проти нього больові прийоми і наручники.

Хлопець визнав, що тікав від поліції, але заперечував той факт, що чинив опір.

Судово-медична експертиза виявила численні рани на плечах, руках, грудях, стегнах, рвані рани на великому пальці, усього "вісімнадцять або більше травм".

Отримані хлопчиком травми були віднесені в заподіянні шкоди здоров'ю середньої тяжкості.

Тоді правоохоронці хлопця оштрафували за опір поліції на 150 літів (43 євро), а службове розслідування проти правоохоронців показало, що сила була застосована законно і належним чином.

Однак, сім суддів Страсбурзького суду на цьому тижні не погодилися з правоохоронцями Каунаса.

"Навіть якщо він дійсно вилаяв офіцерів, впав на землю і намагався їх вкусити або штовхнути, суд не переконаний в тому, що дійсно була потреба в тому, щоб така кількість підготовлених офіцерів застосувала фізичну силу в такій мірі, завдавши щонайменше 18 ударів", – йдеться у рішенні суду.

Адвокат українця Діана Вишинскіне це рішення назвала "перемогою над поліцейським свавіллям".