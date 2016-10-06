В аеропорту "Бориспіль" затримали бразильця, який воював за "ДНР" та вербував найманців

Як повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, з вересня 2014 року до травня 2015 року іноземець перебував у складі 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" 1-ї бригади "ДНР", де керував ротою, був інструктором та розвідником.

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Також він брав участь у бойових діях у районі с. Вергулівка, Первомайське, Горлівка, Старобешеве, у боях під Дебальцевим та Донецьким аеропортом.

Крім того, виконував роль інструктора батальйону "Призрак" у районі м. Алчевськ. Формував з іноземців, переважно бразильців, батарею 120 мм мінометів 1-го батальйону 1-ї бригади "ДНР". Здійснював неодноразові розвідувальні походи на позиції Збройних сил України та коригував артилерійський вогонь по українських позиціях.

4 жовтня прокуратура міста Києва отримала дозвіл на його затримання з метою доставки до суду для обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вербувальника затримали в аеропорту одразу після його прибуття в Україну з Бразилії. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258–3 Кримінального кодексу України.

Наразі із підозрюваним проводяться слідчі дії.