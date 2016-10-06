ГПУ затримала у Києві адвоката, який перебував у розшуку за шахрайство

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, адвоката підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

За такі дії йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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Як встановили в ГПУ, цей адвокат, «діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою у групі осіб з суб’єктом підприємницької діяльності, кримінальне провадження відносно якого у серпні поточного року скеровано до суду з обвинувальним актом, вчинив придбання права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування житлового будинку», внаслідок чого вона вибула з комунальної власності територіальної громади столиці.

Такими діями територіальній громаді спричинено збитків на суму 2 млн грн.

Земельна ділянка розташована в Подільському районі Києва.